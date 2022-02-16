Як у львівських школах готуються рятувати дітей на випадок надзвичайних ситуацій. «Сидять на валізах у Харкові і готові їхати у Львів». Як ринок нерухомості відреагував на імовірну хвилю вимушених переселенців? І, схоже, життя без вигрібних ям існує. У селищі міського типу Рудне продовжують будівництво каналізаційно-насосної станції. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+216

Станом на 16 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 134 488 (+216 за попередню добу).

Депутата зі Львівщини чотири рази ловили п’яним за кермом

Святослав Горбовий заявляє, що сумлінно сплачує усі штрафи за нетверезу їзду.

Війна і мир: які плани Львова?

Розповімо про план дій у разі повномасштабного вторгнення та готовність територіальної оборони Львова та області.

Усі львівські школи припинили навчання через повідомлення про замінування

Від початку року це вже шостий випадок, коли надходить анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл міста.

У четвер 56 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 17 лютого не буде світла.

Львівська облрада виділила 5 млн грн на територіальну оборону

Кошти використають на купівлю засобів зв'язку та відеоспостереження.

Верховний суд дозволив не зносити скандальну 10-поверхівку у Львові

Львівська міськрада програла суд компанії «Ірокс» щодо ЖК «Персенківка».

СБУ попередила про можливі провокації російських найманців у Львові

СБУ звернулась до ріелторів, керівників готелів та ОСББ з проханням повідомляти про всіх підозрілих російськомовних осіб спортивної зовнішності.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter