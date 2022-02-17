Львів'яни мають бути готові до національного спротиву. У Львові представили план дій на наступні три роки. Розкажемо, де цими вихідними кожен охочий зможе навчитися домедичної допомоги. Життя до і після введення найдорожчого уколу у світі. Як зараз почувається маленька львів'янка, яка повернулась зі США. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 17 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 135 143 (+655 за попередню добу).

Відомого львівського лікаря судитимуть за хабарництво

За даними слідства, Остап Герета вимагав 65 тис. грн за безкоштовну операцію.

Біля Львова планують облаштувати комунальне стрільбище на 20 га

Комунальне стрільбище планують облаштувати поруч з Грибовицьким сміттєзвалищем.

Вітер повалив у Львові цегляну стіну на припарковані авто. Фото дня

Інцидент трапився пообіді 17 лютого на початку вул. Кульпарківської у Львові.

Знаменита співачка Мелоді Гардо виступить на Leopolis Jazz Fest

Першим хедлайнером Leopolis Jazz Fest-2022 став John Legend, який виступить у Львові 26 червня на головній сцені.

У п’ятницю 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 18 лютого не буде світло.

22-річна студентка через суд скасувала відрахування з Львівського університету

Студентку відрахували за те, що вона місяць не відвідувала пари, хоча вона зверталася до деканату з проханням оформити академвідпустку у зв’язку з ґрантовим навчанням у Данії.

На Львівщині суд оштрафував таксиста Uklon за їзду під наркотиками

Порушник працює у сервісі виклику таксі Uklon, однак невідомо, чи у такому стані чоловік перевозив пасажирів.

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