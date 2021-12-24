Заробітчани повертаються! На кордонах — передсвяткові черги, у яких доводиться стояти по кілька годин. Розповідаємо, через які пункти пропуску краще їхати, якщо плануєте мандрувати на свята. Львів повністю відмовився від очищення води хлором. І свята вже дуже-дуже близько, дух Різдва витає над Львовом. На площі Ринок встановили шопку. Про ці події розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+124

Станом на 24 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 910 (+126 за попередню добу).

Окружний адмінсуд Києва скасував приєднання села Рясне-Руське до Львова

Раніше цей суд виключив з Львівської громади Малехів та Дубляни.

У генконсульство Росії у Львові кинули «коктейль Молотова»

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Проводиться розслідування.

На двох кільцевих перехрестях у Львові реорганізують рух

Реорганізувавши рух, у поліції сподіваються зменшити кількість ДТП на двох перехрестях на вул. Кульпарківській.

За несвоєчасне прибирання Львова від снігу оголосили 16 доган

Догани винесли керівникам житлових відділів усіх районів міста та чотирьох ШРП.

Авіакомпанія Wizz Air скасувала 10 маршрутів з України

Серед скасованих авіарейсів два – зі Львова.

Куди піти у Львові у вихідні 24-26 грудня

Прем'єра за поезією Жадана, «Зимова Країна мрій», витинанки Дарії Альошкіної, концерти Оксани Мухи та заньківчан.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter