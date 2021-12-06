День, коли можемо сказати їм - дякуємо за мирне небо. 6 грудня відзначаємо День збройних сил України. Гарні новини з вулиці Бандери. Там відкривають ще одну ділянку після великого ремонту. Справа про резонансне зґвалтування 11-річного хлопчика на Левандівці зависла в суді. Батьки дитини переконані, що сторона обвинуваченого навмисне затягує справу. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 6 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 798 (+98 за попередню добу).

На 102-му році життя у Львові померла зв’язкова Романа Шухевича

Ольгу Ільків поховають у середу, 8 грудня, на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА, що на вул. Мечникова.

Авіакомпанія Wizz Air тимчасово скасувала 20 маршрутів з України

Зі Львова скасували сім авіарейсів. Переважно перельоти не будуть виконуватися із початку січня до березня.

Уряд послабив карантин у восьми областях і Києві

Із 7 грудня Львівщина, Рівненщина і Прикарпаття виходить із «червоної» зони.

На Донбасі загинув 35-річний боєць з Львівщини Руслан Ниров

Загиблий родом із села Семенівка, що за 6 км від Пустомитів. Проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

У вівторок 20 вулиць Львова будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 7 грудня не буде світла.

У справі про зґвалтування 11-річного львів’янина на Левандівці вже рік тривають суди

Батьки звинувачують сторону захисту у затягуванні розгляду справи.

Десять нових серіалів зими

Теплий плед, склянка глінтвейну та хороший серіал, це саме те, що допоможе перезимувати. Ми можемо допомогти у тому, розповівши про нові проекти, які стартують цієї зими.

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