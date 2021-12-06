Руслан Ниров родом із села Семенівка біля Пустомитів

У неділю, 5 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув 35-річний боєць з Львівщини Руслан Ниров.

Голова Пустомитівської громади Олег Серняк розповів ZAXID.NET, що загиблий Руслан Ниров родом із села Семенівка, що за 6 км від Пустомитів. Проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Попередньо планується, що тіло загиблого учасника АТО привезуть додому у середу, 8 грудня.

У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри.