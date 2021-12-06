На Донбасі загинув 35-річний боєць з Львівщини Руслан Ниров
Військовий родом із Пустомитівщини
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Руслан Ниров родом із села Семенівка біля Пустомитів
У неділю, 5 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув 35-річний боєць з Львівщини Руслан Ниров.
Голова Пустомитівської громади Олег Серняк розповів ZAXID.NET, що загиблий Руслан Ниров родом із села Семенівка, що за 6 км від Пустомитів. Проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.
Попередньо планується, що тіло загиблого учасника АТО привезуть додому у середу, 8 грудня.
У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри.
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