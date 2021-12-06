Уряд послабив карантин у Львівській та ще семи областях
Із 7 грудня Львівщина виходить із «червоної» зони
Із 7 грудня Львівській області послаблять карантин. Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалили на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
За рішенням комісії, з 7 грудня Львівщину, а також Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Одеську, Рівненську та Херсонську області й Київ переведуть із «червоної» до «жовтої» зони карантину.
Як і раніше, карантинні обмеження «жовтої» зони не стосуються вакцинованих.
Нагадаємо, що «червону» карантинну зону на Львівщині оголосили 30 жовтня через стрімкий ріс хворих на коронавірус та збільшення кількості госпіталізованих. Станом на 6 грудня на Львівщині зафіксували 214 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом у області за весь період пандемії на коронавірус захворіли 212 079 мешканців, від ускладнень померли 5 604 людей, а вилікувались – 188 581.