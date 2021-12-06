Львівщина перебувала у «червоній» зоні з 30 жовтня

Із 7 грудня Львівській області послаблять карантин. Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалили на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

За рішенням комісії, з 7 грудня Львівщину, а також Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Одеську, Рівненську та Херсонську області й Київ переведуть із «червоної» до «жовтої» зони карантину.

За оновленими правилами, у «жовтій» зоні персонал та відвідувачі громадських закладів, ресторанів, спортзалів, закладів культури повинні бути вакциновані принаймні однією дозою, або мати сертифікат про одужання або негативний тест. Крім цього, у «жовтій» зоні заборонено перевозити у міському та внутрішньообласному транспорті більше пасажирів, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць стояння.

Як і раніше, карантинні обмеження «жовтої» зони не стосуються вакцинованих.

Нагадаємо, що «червону» карантинну зону на Львівщині оголосили 30 жовтня через стрімкий ріс хворих на коронавірус та збільшення кількості госпіталізованих. Станом на 6 грудня на Львівщині зафіксували 214 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом у області за весь період пандемії на коронавірус захворіли 212 079 мешканців, від ускладнень померли 5 604 людей, а вилікувались – 188 581.