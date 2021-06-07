Керівництво університету закликало позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора на тлі затримання Романа Протасевича

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила звання почесного доктора самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Йому вручили диплом ще 11 років тому.

Про результати голосування повідомила прес-служба університету в понеділок, 7 червня. За позбавлення диктатора звання проголосували 55 членів вченої ради.

«Олександр Лукашенко впродовж останніх двох років розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції, регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян, вдається до актів повітряного тероризму, публічно зневажає територіальну цілісність України, дозволяє собі обурливі висловлювання на адресу нашої держави та її керівництва», – пояснила підстави такого рішення прес-служба КНУ.

Як Лукашенко став почесним доктором КНУ імені Шевченка

У 2019 році тодішній ректор КНУ Леонід Губерський вручив Лукашенкові диплом почесного доктора, знак та мантію.

Після фальсифікації результатів президентських виборів у 2020 році та жорстокого придушення протестів у Білорусі, студенти цього університету виступили з вимогою позбавити Лукашенка звання. Однак відповідне рішення керівництво університету так і не схвалило.

Новий ректор університету Володимир Бугров закликав позбавити диктатора щвання почесного доктора 25 травня після затримання в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Водночас він пізніше заявив, що процедури, за якою можна було позбавити Лукашенка такого звання, поки що немає.