Львів'янин не задекларував майже 20 кг срібного сплаву

У пункті пропуску «Шегині – Медика» 33-річний житель Львова на автомобілі Mercedes-Benz намагався перевезти до Польщі майже 20 кг срібних заготовок для ювелірних виробів. У прес-службі Львівської митниці у четвер, 11 квітня, розповіли, що під час перевірок чоловік сказав, що не перевозить товари, які потрібно декларувати.

«Проте митники запідозрили наявність незадекларованих товарів. Після поглибленого огляду і сканування за допомогою рентгенотелевізійної техніки в салоні транспортного засобу, знайшли заготовки для виробництва ювелірних виробів: 21 бухта з ланцюжками зі сплаву срібла», – повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Львів'янин не повідомив прикордонникам про незадекларований товар (Фото Львівської митниці)

Загальна вага товару становить 19,3 кг, а вартість – понад мільйон гривень. Працівники митниці тимчасово вилучили сплав срібла й склали на чоловіка адмінпротокол за незадекларовані товари (ч. 2 ст. 471 МКУ). Санкція статті передбачає штраф у 30% від вартості вантажу.