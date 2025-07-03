Дарія Бедя самовільно внесла заставу у розмірі 44 млн грн за Олексія Чернишова

Група компаній DIM у четвер, 3 липня, заявила, що Дарія Бедя самовільно внесла заставу за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. З менеджеркою припинили співпрацю, а щодо її дій розпочали службове розслідування.

DIM наголошує, що компанії не було відомо про наміри Беді внести заставу у розмірі 44 млн грн за Олексія Чернишова.

«DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 млн грн за Олексія Чернишова. Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM», – йдеться у повідомленні.

Наразі компанія проводить службове розслідування, а з менеджеркою припинили співпрацювати.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 120 млн грн. Журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що заставу за Чернишова внесли частинами у різні дні:

його дружина Світлана внесла спочатку 10 млн грн, а згодом ще 2668 грн

66 млн грн – внесла ТОВ «Форавто тор» з Дніпра, створена у квітні 2025 року,

44 млн грн внесла менеджерка групи компаній DIM Дарія Бедя.

Співвласник DIM Олександр Насіковський раніше заявив, що менеджерку ніхто не уповноважував вносити заставу. Крім цього, Бедя ухвалила рішення піти з компанії цього тижня.

«Вона ухвалила рішення звільнитися на цьому тижні. Повідомила вона мені минулого тижня, а в п’ятницю в неї – останній день», – зазначав Насіковський.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

3 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві. 25 червня Чернишов звернувся до ВАКС з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади.

Та 2 липня ВАКС не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення Чернишова – за даними суду, мотиви, якими керувався слідчий суддя, будуть викладені у повному тексті ухвали. Після засідання Чернишов заявив, що «слухняно» виконуватиме розпорядження судді й робитиме все, щоб захистити свою репутацію та «довести, що обвинувачення не є обґрунтованим».