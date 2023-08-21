Російських курсантів-розвідників направлено к Курську та Брянську області РФ, де вони займатимуться диверсіями на кордоні з Україною. Про це 21 серпня повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Молоде поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин "обкатують" на вбивстві цивільного населення України», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевого підпілля, в Курській та Брянській областях, до кордону з Україною, прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки.

«Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти, які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей», – повідомили у ЦНС.

Також, напередодні, в район селища Глушково до складу ЗС РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення росгвардії (Желєзноводськ). Відповідний центр сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення «Авангард» (колишній «Едельвейс») та 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ).

Як повідомляла група ІС, до кордону з Сумською областю перекинули групу російських курсантів-снайперів. Вони складатимуть іспити в умовах бойових дій.