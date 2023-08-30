СБУ за допомогою ударних дронів знищила «виборчу дільницю» на запоріжжі

Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські «вибори» на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це пише УП, посилаючись на джерела в спецслужбах.

Українські БПЛА відпрацювали по так званій «виборчій дільниці» в тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих «голів дільничних виборчих комісій» усього району. На зустріч, за даними співрозмовника УП, зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.

Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів «підкорегувала» плани окупантів.

Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.

«Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я», – йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ влаштувала "бавовну" кадировцям і зрадникам pic.twitter.com/bBfLD6lSaR — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

Нагадаємо, 10 вересня у Росії планують провести «вибори» так званих депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень на окупованих територіях України. Повідомлялось, що на Запоріжжі завозять жителів рф та розселяють у покинутих будинках для фальсифікації «голосування» і створення «потрібної картинки» для російських медіа.