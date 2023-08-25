Зачистка бійцями ССО позицій росіян біля Роботиного

Групи ССО України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до Роботиного. Про це розповіла прес-служба ССО, опублікувавши відео із зачисткою позицій росіян на запорізькому напрямку.

«Звільненню Роботиного Силами оборони на Запорізькому напрямку передувала методична і наполеглива робота бійців Сил спецоперацій ЗСУ, кадри якої оприлюднено нині», – зазначили в ССО.

Військові наголосили, що ці бойові дії тривали не один тиждень і відбувалися у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо, переповнене ворожими дронами і надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

Оприлюднене відео демонструє невеликий фрагмент роботи воїнів ССО, які мали знищити противника і витіснити його із займаних позицій.