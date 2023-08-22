Бійці підрозділу ГУР Міноборони «Шаман»

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Шаман» причетні до ліквідації високопоставлених російських офіцерів. Про це в інтерв’ю «Українським новинам» заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Коментуючи порівняння підрозділу «Шаман» з ізраїльським Моссадом, Юсов пояснив, що це не зовсім слушне порівняння, оскільки Моссад – це окрема спецслужба в Ізраїлі.

Вона в чомусь подібна до інших спецслужб, в тому числі українських, проте в чомусь і відмінна. Система і розподіл функцій і обовʼязків в кожній державі різний. Я думаю, що будь-яка аналогія слушна, але у нас українські спецслужби і унікальна робота ГУР, а не просто порівняння з доброю і якісною роботою інших. Моссад – це надзвичайно ефективна і успішна спецслужба, яка втім працює в інших умовах та в іншій реальності. Українська розвідка є ефективною спецслужбою і приклад для багатьох інших у світі», – пояснив Юсов.

За його словами, підрозділ вже успішно реалізував кілька ліквідацій російських офіцерів.

«Є [такі реалізації]. Називати прізвища та підрозділи ми не будемо, але ми говоримо про роботу ГУР. Такі приклади є, робота триває. Самих воєнних злочинців багато, тому роботи вистачить», – сказав він.

Щодо того чи зосередиться «Шаман» на ліквідації російських офіцерів і про те, чи будуть інші цілі, Юсов заявив, що «всі воєнні злочинці та державні зрадники мають понести покарання».

Насамперед, наголосив Юсов, йдеться про покарання в межах чинного українського законодавства і міжнародного права.

«Кожен такий злочинець може не чекати і здатися українському правосуддю або ж в іншій державі, де поширюється юрисдикція міжнародного трибуналу. В іншому випадку такі самі себе наражають на небезпеку. З 2014 року ми бачимо, що велика кількість окупантів, воєнних злочинців та зрадників не дочекались трибуналу», – додав він.

На питання, чи буде «Шаман» карати колишніх українських високопосадовців, таких, як екс-президент Віктор Янукович, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, ексглава Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній перший віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов, Юсов наголосив, що «йдеться про справедливу відповідальність, у тому числі - держзрадників».

«Якщо вони причетні до воєнних злочинів, то спокійно себе почувати не повинні. Робити окремі анонси, я думаю, не варто», – наголосив представник ГУР.

Раніше видання The Times повідомило, що бійці елітного батальйону ГУР МО «Шаман» вже не перший рік здійснюють рейди на інфраструктуру в тилу росіян, і що вони виконують нове завдання - вбити високопоставлених російських офіцерів. Коментуючи статтю, в ГУР заявили, що підрозділи Головного управління розвідки Міноборони ефективно працюють не лише на лінії фронту, а й за нею.