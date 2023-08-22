Попри те, що в Росії намагаються максимально відтягнути нову хвилю відкритої мобілізації, побоюючись внутрішньої дестабілізації, нині вона є цілком можливою. Про це в інтерв’ю для «Українських новин» розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

«Наразі вони продовжують проводити приховану мобілізацію в рамках якої десятки тисяч людей щомісяця поповнюють лави ЗС окупантів. Але сценарій відкритої мобілізації в РФ розглядається воєнно-політичним керівництвом окупантів», – зазначив він і нагадав, що такі приклади бже були, тож сценарій може повторитися.

Часових рамок українська спецслужба наразі не називає, але в ГУР констатують, що це великою мірою залежить від ситуації на фронті, а також політично-інформаційної.

«Насправді, це рішення лежить на столі і могло бути прийнято вже давно, але є повні острахи щодо внутрішньої ситуації, тому говорити тут про дати недоцільно, але такий сценарій можливий», – повідомив Юсов.

На питання щодо кількості потенційно мобілізованих, Юсов нагадав офіційні заяви російського керівництва і ГРУ про «кілька мільйонів людей в армії», відповідно, ці критерії вони будуть намагатись заповнити.