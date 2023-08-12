МіГ-31БМ з ракетою «Кинджал», закріпленою в нижній точці підвіски на корпусі

Сили протиповітряної оборони України загалом знищили вже 14 російських аеробалістичних ракет «Кинджал», зокрема, одну під час ранкової атаки з літаків МіГ-31К 11 серпня. Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у коментарі «Українському Радіо».

Він нагадав, що такі ракети здатні збивати лише засоби ППО, які можуть працювати проти балістики. Україна має небагато таких систем, але військам вдалося досягти певних результатів у знищенні подібних цілей.

«Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. Зокрема, 16 травня – 6 ракет, 16 червня – теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 14 "Кинджалів" було збито протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тис. кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато», – зазначив Ігнат

Представник ПС додав, що атака, здійснена армією РФ, зранку 11 серпня, свідчить про володіння окупантів інформацією щодо українських об’єктів для завдання ударів. Водночас, за його словами, військове керівництво нашої держави це розуміє, тому вживає «всі необхідні заходи», щоб вберегти техніку та військових і знизити шкоду для цивільних.

Ігнат також прокоментував темпи виробництва нових ракет у Росії, зазначивши, що наразі росіяни виготовляють близько 100 ракет щомісяця.

«Учора росіяни витратили чотири ракети "Кинджал" для вбивства однієї дитини (на Івано-Франківщині – ред.). Ворог використовує величезні кошти для виготовлення цих ракет. Чотири ракети коштують десятки мільйонів доларів. Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 "Кинджал". Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника "Кинджалів" усе ж таки є менше, ніж інших ракет», – розповів Ігнат.

Х-47М2 «Кинджал» – російська аеробалістична ракета, прийнята на озброєння з 2017 року. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 «Іскандер-М». Часто її називають гіперзвуковою ракетою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, наразі чіткого визначення поняття «гіперзвукової зброї» не існує. МіГ-31К здатний нести одну ракету «Кинджал» й вражати цілі на відстані 2 тис. км. На літаках Ту-22М3 можна встановити 4 ракети «Кинджал». Заявлена максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год).

Найголовніша властивість «Кинджала» – швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. «Кинджал» може маневрувати на всіх етапах польоту, що також сильно ускладнює її перехоплення. Інша проблема перехоплення «Кинджала» полягає в тому, що він, ймовірно, використовує хибні цілі. Згідно з відкритих даних, відомо, що «Кинджали» вдавалося знищити лише системою Patriot.

Так, 4 травня 2023 року було вперше повідомлено про вдале перехоплення «Кинджала». Російську ракету, яку випустив МіГ-31К з території Росії, перехопили українські сили протиповітряної оборони в небі над Київщиною.