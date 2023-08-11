Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду

Внаслідок ракетної атаки росіян у п’ятницю, 11 серпня, на Івано-Франківщині загинула дитина. Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.

«Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!», – повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

«Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.