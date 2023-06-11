Збільшення обсягів російських «Кинджалів» і «Калібрів» відбулося наприкінці весни

Росія змогла наростити виробництво ракет типу «Калібр» і «Кинджал», якими регулярно обстрілює Україну. Ці відбулося через вдалий обхід санкцій, повідомив у неділю, 11 червня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «УП».

На думку Юрія Ігната, санкції, запроваджені Заходом та Україною, є неефективними та дозволяють Росії не тільки комфортно почуватися, але і нарощувати свою бойову спроможність. Зокрема йдеться про виробництво високоточних ракет, яке збільшили наприкінці весни 2023 року.

«Навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І вже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів". Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції коштом окремих країн, які співпрацюють з нею, і отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить», – повідомив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що раніше Росія не мала достатньо далекобійних високоточних ракет. Ракетний потенціал країна майже використала під час обстрілів критичної інфраструктури, тому без нарощення виробництва «Кинджалів» і «Калібрів» Росія не могла б так регулярно обстрілювати Україну наразі. Юрій Інат висловив сподівання, що додаткові санкції проти Росії можуть розв'язати цю проблему.