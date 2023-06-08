Тайванський виробник компʼютерів Acer доставив у Росію компʼютерне обладнання на суму не менше 70,4 млн доларів у період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року, свідчать дані російської митниці, пише агенція Reuters. Обладнання від Acer надходило до Росії попри те, що компанія пообіцяла зупинити там свою діяльність через напад Росії на Україну.

Дані російської митниці свідчать, що обладнання виробництва Acer поставлялося до Росії як через 100% дочірню компанію Acer, зареєстровану в Швейцарії, так і через низку служб доставки на замовлення цієї дочірньої компанії. Обладнання було надіслано за межі Тайваню, тож вони не порушували санкції Тайбея проти Росії. Вони також не стосувалися предметів, на експорт яких на момент вивезення діяв режим санкцій Швейцарії, аналогічний Європейському Союзу.

Відповідаючи на запитання про подальший експорт до Росії через швейцарську дочірню компанію Acer Sales International SA, тайванська компанія Acer заявила, що «суворо дотримується міжнародних правил і торговельного законодавства щодо експорту до Росії». Компанія додала, що швейцарська дочірня фірма не постачала ноутбуки або настільні компʼютери до Росії з 8 квітня минулого року, але вона доставила на російський ринок обмежену кількість дисплеїв та аксесуарів для повсякденного використання цивільними особами, забезпечуючи при цьому дотримання міжнародних санкцій.

Acer не повідомила, чому продовжує постачати свої товари до Росії, незважаючи на те, що заявила, що припинить там свою діяльність.

Дані російської митниці показують, що в період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року в Росію було ввезено не менше 744 партій продукції Acer. Для порівняння, у 2021 році Acer завезла до Росії 3735 партії продукції на суму 244,3 млн доларів. У грошовому вираженні постачання впали на 71,1%, при цьому основна частина постачання припадає на ноутбуки та монітори ПК.

Reuters нагадує, що швейцарські санкції, як і санкції ЄС, не забороняли експорт ноутбуків і комп'ютерних компонентів до Росії до 16 грудня 2022 року. Після цієї дати компанія Acer стверджує, що не здійснювала жодних постачань нових заборонених товарів до Росії зі Швейцарії. Компанія повідомила, що, можливо, імпортери в Росії постачали пристрої Acer з третіх країн.