Росія вдарила ракетою у житловий будинок на вул. Стрийській у Львові

У результаті влучання російської ракети в житловий будинок у Львові загинули 10 мешканців. Серед загиблих восьмеро жінок та двоє чоловіків, їхній вік 32-70 років. Трьох загиблих поховають у суботу, 8 липня, ще двох – у неділю, 9 липня, повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Євген Бойко, оприлюднивши прізвища та фото усіх загиблих.

Надія Спіжевська, 55 років

Навчалась у середній загальноосвітній школі №11 міста Львова. Здобула освіту у Львівському вищому професійному училищі торгівлі та сфери послуг. У мирний час працювала у сфері торгівлі.

У Надії Спіжевської залишилися син, донька, брат та троє онуків.

Ольга Дудка, 65 років

За інформацією «Львівобленерго», Ольга Дудка у 2000-2018 роках працювала контролером Личаківської групи Львівських міських електромереж, після чого вийшла на пенсію.

Валерій Рябцев, 67 років

У 2008-2016 роках працював електромонтером виробничої лабораторії Львівських міських електромереж. Валерій Рябцев загинув разом із своєю дружиною Ольгою.

Загиблі уналідок ракетного удару Росії у житловий будинок у Львові (фото Євгена Бойка)

Анастасія Сенів, 32 роки

Навчалась у Львівській загальноосвітній санаторній школі №1 імені Богдана-Ігоря Антонича. Здобувала освіту у Одеській національній академії зв'язку імені Олександра Попова.

Після повернення до Львова працювала у 26-му відділенні «Укрпошти», згодом – у Головному відділенні поштового зв’язку. У вільний час захоплювалася вишиванням бісером, літературою, активно займалася волонтерською діяльністю.

Анастасія Сенів загинула разом з мамою Мирославою Садовою. У неї залишилися бабуся та брат з родиною.

Мирослава Садова, 59 років

Народилася у селі Чертіж на Львівщині. Навчалася у Монастирецькому закладі загальної середньої освіти. Згодом здобула професійно-технічну освіту у місцевому училищі.

У 1985 році переїхала до Львова. Тут протягом багатьох років працювала у відділі зв’язку Львівського автобусного заводу та на хлібопекарні. Захоплювалася кулінарією та вишиванням.

Мирослава Садова загинула разом з донькою Анастасією, у неї залишилися мама, сестра, брат та син із родиною.

Інна Янішевська, 54 роки

Львів’янка Інна Янішевська працювала перукаркою. Про неї відгукуються як про талановиту майстриню та добру жінку.

Ольга Татарінова, 68 років

Світлана Піх, 70 років

Ірина Мілованова, 62 роки

Михайло Єлісєєв, 35 років.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі мерії, більш детальна інформація про останніх чотирьох загиблих ще уточнюється.

Нагадаємо, уночі на 6 липня Росія влучила ракетою в багатоквартирний житловий будинок у Львові. У результаті 10 мешканців загинули, ще понад 40 отримали поранення.