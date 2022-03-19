Щонайменше два бойових вертольоти Ка-52, склади з боєприпасами, близько десяти танків, 20 бойових машин, вантажівки та бронетранспортери, один майор, троє офіцерів та щонайменше 160 росіян знищили сьогодні ЗСУ. І це лиш частина, адже наші захисники зайняті постійним поповненням цієї статистики.

ZAXID.NET підсумовує двадцять четвертий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Чернігові російські солдати зруйнували лижну базу, з мінометів також обстріляли селище Макарів на Київщині, де загинуло семеро цивільних. За минулу добу на Луганщині знищили 54 будівлі. Сьогодні також стало відомо про обстріл на Франківщині, який відбувся напередодні. Росія заявила про використання в Україні гіперзвукових ракет «Кинжал», проте ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

Продовжуються обстріли Харкова. Росіяни завдали удар по військових казармах у Миколаєві. Голова ОДА повідомляє, що ворог потрохи відступає від міста та змінює свій напрямок.

Російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій ЗСУ. За останні два дні українські захисники знищили близько 200 таких «мобілізованих» на миколаївському напрямку.

У Міноборони вважають, що РФ може використати переговори для зміцнення позицій, Генштаб ЗСУ тим часом попереджає про можливі провокації. Росія далі планує обстрілювати свої населені пункти, щоб звинуватити у цьому Україну та запровадити тотальний воєнний стан і повну мобілізацію.

З початку повномасштабної війни противник завдав уже 291 ракетний удар по території України, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, Росія провела 1403 авіаційних нальоти.

Втрати російських окупантів

Наші військові сьогодні молодці і мають чим похвалитись. Військові ООС відбили 10 атак, знищили майже 40 одиниць техніки і понад 100 росіян. ЗСУ ліквідували ще близько 60 росіян та збили ще один бойовий вертоліт КА-52 на Запорізькому напрямку. За допомогою ПЗРК «Стінгер» військові також збили російську ракету «Точки-У» та бойовий вертоліт Ка-52 на Київщині.

Українські військові ліквідували майора ВПС РФ Сєргєя Волинца, знищили склади з боєприпасами та техніку ворога у Маріуполі, а також знищили дві артилерійські батареї росіян біля Чернігова. ЗСУ ліквідували ще як мінімум трьох російських офіцерів.

Станом на ранок 19 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 14400 військових. Також було знищено:

танків – 466 (+16);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 470 (+22);

артилерійських систем – 213 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 72 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 44 (+1);

літаків – 95 (+2);

гелікоптерів – 115 (+3);

автомобільної техніки – 914 (+35);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 17 (+5);

спеціальна техніка – 11 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок мінометних обстрілів Макарова на Київщині загинули семеро цивільних. Двоє дітей загинули через обстріли Рубіжного, є загиблі та поранені через удар по військових казармах у Миколаєві.

Росіяни розстріляли авто з двома людьми у Сумах. 20-річна дівчина загинула, а 21-річного хлопця госпіталізували з вогнепальним пораненням. Унаслідок вчорашнього обстрілу військового полігону та заводу у передмісті Запоріжжя росіяни вбили дев’ятьох людей, ще 22 поранені та травмовані.

На Луганщині за минулу добу знищили 54 будівлі, вбили чотирьох і поранили 10 мирних мешканців.

За час війни російські окупанти вбили вже 112 українських дітей.