Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів і реанімувати ще одну дитину

Окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що 19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, під завалами опинилися люди.

«З-під завалів спочатку дістали двох дітей без ознак життя. Рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, по прибуттю працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей», – йдеться у повідомленні.

Потім під завалами рятувальники знайшли жінку та ще одну дитину. Жінка не вижила. На щастя, дитину вдалось врятувати, її стан стабільний.

За даними Офісу генпрокурора, за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій окупантів загинули 112 дітей і ще понад 140 отримали поранення.