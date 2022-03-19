Росіяни обстріляли житлові будинки, магазини та інші приміщення у Макарові

У п’ятницю, 18 березня, російські військові з важкої артилерії обстріляли селище Макарів на Київщині. Відомо про сімох загиблих і ще п’ятьох постраждалих.

Як повідомила поліція Київщини, 18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії селище Макарів на Бучанщині. У результаті ворожих обстрілів загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та перебувають у лікарні.

Селище Макарів обстріляли з мінометів (фото поліції)

Окрім того, в результаті обстрілів зруйновано житлові будинки та інші приміщення.

Поліцейські працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.