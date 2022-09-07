37-річного в'язня СІЗО на Рівненщині судитимуть за фіктивну здачу в оренду квартири. Чоловік, перебуваючи у слідчому ізоляторі, публікував оголошення про пошук орендарів для однокімнатної квартири. Після отримання передоплати він більше не виходив на зв'язок. Всього він обманув чотирьох людей, отримавши від них у завдаток майже 20 тис. грн. За скоєне йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо в середу, 7 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановили правоохоронці, у жовтні минулого року 37-річний рівнянин розмістив повідомлення про здачу в оренду однокімнатної квартири. За вказаним контактним номером зателефонував чоловік, який погодився внести 3,5 тис. грн передоплати на банківську картку, після чого зв’язок із чоловіком обірвався.

«А вже через декілька місяців зловмисник вирішив використати шахрайську схему знову – цього разу жертвою афериста стала жителька обласного центру, яка теж перерахувала 3,5 тис. грн завдатку. Потому в березні-квітні цьогоріч він ошукав двох внутрішньо переміщених осіб із Харкова, які позбулися 4 тис. та 8,6 тис. грн відповідно», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що весь цей час зловмисник перебував у СІЗО за ряд злочинів і був засудженим на шість років ув'язнення. Викрили його працівники карного розшуку спільно зі слідчими Рівненського районного управління поліції.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). За скоєне чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення. Незабаром справу розглядатиме суд.