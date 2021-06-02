1 червня розпочалася всеукраїнська спецоперація «Пішохід». Патрульні поліцейські виявляють порушників на дорогах і штрафують тих, хто перебігає дорогу поза зеброю або на червоне світло. Таких насправді є чимало. Тільки від початку року на Львівщині оштрафували 1492 пішоходів-порушників.

Операція «Пішохід» триватиме місяць на різних дорогах. У центрі Львова порушників довго чекати не доводиться. Одна львів’янка дуже поспішала у справах, тож перебігала дорогу у невстановленому місці навпроти готелю «Львів». Каже: боялася не встигнути на маршрутку. За кілька хвилин у тому ж місці дві жінки, ризикуючи життям, прямували поза «зеброю». Зізнаються, що зазвичай не порушують, та сьогодні спішать до косметолога. Усіх їх оштрафували.

Навіть якщо у порушника немає при собі документів – його особу все одно спробують встановити і 255 гривень таки доведеться заплатити. Постанову патрульні виносять одразу ж на місці.

«Якщо людина відмовляється від підпису про копію постанови, тоді копію надсилають їй на домашню адресу. Відповідно, у такий спосіб порушник отримує стягнення за своє правопорушення. Штраф потрібно сплатити протягом 15 днів з моменту отримання постанови. Інакше сума подвоюється у два рази. Тобто штраф буде вже 510 грн, а не 255», – пояснює лейтенант поліції Степан Павлик.

Найчастіше, кажуть патрульні, порушують старші люди. Інколи й ті перехожі, що хильнули собі зайвого. Однак нерідко і школярі перебігають дорогу поза зеброю або рушають на червоне світло. На вул. Науковій підліток не міг дочекатися, доки світлофор увімкне зелене світло, тож почав переходити дорогу ще на червоне. Пояснив, що хотів зекономити кілька секунд. Однак кілька таких зекономлених секунд можуть призвести до фатальних наслідків.

Заступник начальника відділу чергової служби Патрульної поліції Львівщини Михайло Карпа пояснює: «Ця спецоперація проводиться у зв'язку з тим, що спостерігаємо дуже високий рівень ДТП за участі пішоходів. Тільки від початку року сталося близько 211 таких ДТП, у яких, на жаль, 28 пішоходів загинуло».

Звісно, не всі пішоходи порушують правила дорожнього руху. Декого дисциплінує досвід інших – після поїздки за кордон.

«Ще давно, років 30 тому, я була у Німеччині. І мене дуже дивувало, коли на світлофорі червоне світло і машин взагалі немає, а люди все одно стоять і чекають. Тому я взяла це собі на озброєння і завжди роблю, як німці колись», – ділиться спогадами львів’янка пані Ніна.

За перший день операції «Пішохід», 1 червня, патрульні винесли понад 50 постанов про штрафи.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року Верховна Рада підвищила штрафи для водіїв, велосипедистів та пішоходів. Так, пішоходи, які переходять дорогу в недозволеному місці, мають сплатити штраф у 255 гривень (до цього була 51 грн).

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