У місті сталася масштабна аварія на кабельних лініях. Електротранспорт зупинився на півдоби. Як у Львові збирають продукти для потребуючих і як працює перший банк їжі у нашому місті. Реновації у пам'ятці архітектури епохи пізнього ренесансу і бароко. На Львівщині у межах «Великої реставрації» відновлюватимуть Підгорецький замок. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 10 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 495 (+15 за попередню добу).

Температура повітря у Львові та області зросте до 33°С

Найближчими днями на Львівщині зростатиме температура повітря, а також припиняться дощі. Гроза очікується лише у середу, 11 серпня.

Помер львівський політик і підприємець Лев Підлісецький

Лев Підлісецький помер на 45 році життя після тривалої хвороби.

Родину Дубневичів звинуватили у незаконному будівництві в селі Зубра

Впритул до приватних садиб у селі Зубра розпочали будівництво кількаповерхового будинку на 102 квартири. Власники сусідніх ділянок вважають це будівництво незаконним.

Львівські лікарі врятували немовля з важкою вадою, від якого відмовилися батьки

Хлопчик чотири місяці жив у лікарні, переніс декілька складних операцій і у вівторок, 10 серпня, його виписують з лікарні.

35-річний бродівчанин втопив свою подругу у пожежній водоймі

Чоловік зізнався у скоєному, він розповів, що у суботу ввечері він посварився із своєю подругою. Під час сварки чоловік не стримав гніву, побив жінку і втопив у водоймі.

Суд оприлюднив деталі вироку шістьом патрульним за смерть 22-річного львів’янина

Шістьох патрульних засудили до восьми років позбавлення волі через смерть 22-річного хлопця під час рейду в гральному закладі.

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