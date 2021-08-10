Головні новини Львова за 10 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У місті сталася масштабна аварія на кабельних лініях. Електротранспорт зупинився на півдоби. Як у Львові збирають продукти для потребуючих і як працює перший банк їжі у нашому місті. Реновації у пам'ятці архітектури епохи пізнього ренесансу і бароко. На Львівщині у межах «Великої реставрації» відновлюватимуть Підгорецький замок. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 10 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 495 (+15 за попередню добу).
Температура повітря у Львові та області зросте до 33°С
Найближчими днями на Львівщині зростатиме температура повітря, а також припиняться дощі. Гроза очікується лише у середу, 11 серпня.
Помер львівський політик і підприємець Лев Підлісецький
Лев Підлісецький помер на 45 році життя після тривалої хвороби.
Родину Дубневичів звинуватили у незаконному будівництві в селі Зубра
Впритул до приватних садиб у селі Зубра розпочали будівництво кількаповерхового будинку на 102 квартири. Власники сусідніх ділянок вважають це будівництво незаконним.
Львівські лікарі врятували немовля з важкою вадою, від якого відмовилися батьки
Хлопчик чотири місяці жив у лікарні, переніс декілька складних операцій і у вівторок, 10 серпня, його виписують з лікарні.
35-річний бродівчанин втопив свою подругу у пожежній водоймі
Чоловік зізнався у скоєному, він розповів, що у суботу ввечері він посварився із своєю подругою. Під час сварки чоловік не стримав гніву, побив жінку і втопив у водоймі.
Суд оприлюднив деталі вироку шістьом патрульним за смерть 22-річного львів’янина
Шістьох патрульних засудили до восьми років позбавлення волі через смерть 22-річного хлопця під час рейду в гральному закладі.