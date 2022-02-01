Головні новини Львова за 1 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У Львові посилили карантинні правила. Вони стосуються дозвілля, лікування дітей і непродовольчих ринків. Твоя кров рятує. Донори зібралися на традиційний «червоний» бранч, аби допомогти тим, хто цього потребує. Троє львів’ян візьмуть участь у 27-й українській антарктичній експедиції. Вирушать на станцію «Академік Вернадський». Про це розповість Софія Трощук.
Станом на 1 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 121 768 (+1 832 за попередню добу).
Експерти встановили, що вбивця Дарьї Косенок симулює психічний розлад
Повторна експертиза підтвердила осудність 20-річного Нестора Литвинчука, який вбив 19-річну студентку Львівського університету.
У Львові посилюють карантин для розважальних закладів і масових заходів
Для масових заходів та роботи розважальних центрів, крім вакцинації, тепер потрібен ще й негативний тест на ковід.
Суд оштрафував водія маршрутки, що через телефон розбив два авто
Богдан Кривий керував маршруткою №184а та в’їхав у авто Citroen C3 та Kia Sportage, які зупинились перед ним на заборонений сигнал світлофора.
У Львові завідувачка аптеки заробила майже мільйон на препаратах для онкохворих
Завідувачка аптеки відомої мережі «D.S.» проводила махінації з вартістю ліків.
Для львівських освітян провели навчання зі стрільби
Керівники закладів освіти Львова взяли участь у навчанні зі стрільби у клубі «Чотири сезони».
Екс-директора Грибовицького сміттєзвалища звинуватили в розтраті 6 млн грн
У міській раді Львова провели обшуки, щоб знайти докази у цій справі.
Скільки заробляють ІТ-спеціалісти у Львові
Дані збирались за допомогою анкетування тисяч ІТ-спеціалістів зі всієї України у грудні 2021 року.