У Львові посилили карантинні правила. Вони стосуються дозвілля, лікування дітей і непродовольчих ринків. Твоя кров рятує. Донори зібралися на традиційний «червоний» бранч, аби допомогти тим, хто цього потребує. Троє львів’ян візьмуть участь у 27-й українській антарктичній експедиції. Вирушать на станцію «Академік Вернадський». Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 1 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 121 768 (+1 832 за попередню добу).

Експерти встановили, що вбивця Дарьї Косенок симулює психічний розлад

Повторна експертиза підтвердила осудність 20-річного Нестора Литвинчука, який вбив 19-річну студентку Львівського університету.

У Львові посилюють карантин для розважальних закладів і масових заходів

Для масових заходів та роботи розважальних центрів, крім вакцинації, тепер потрібен ще й негативний тест на ковід.

Суд оштрафував водія маршрутки, що через телефон розбив два авто

Богдан Кривий керував маршруткою №184а та в’їхав у авто Citroen C3 та Kia Sportage, які зупинились перед ним на заборонений сигнал світлофора.

У Львові завідувачка аптеки заробила майже мільйон на препаратах для онкохворих

Завідувачка аптеки відомої мережі «D.S.» проводила махінації з вартістю ліків.

Для львівських освітян провели навчання зі стрільби

Керівники закладів освіти Львова взяли участь у навчанні зі стрільби у клубі «Чотири сезони».

Екс-директора Грибовицького сміттєзвалища звинуватили в розтраті 6 млн грн

У міській раді Львова провели обшуки, щоб знайти докази у цій справі.

Скільки заробляють ІТ-спеціалісти у Львові

Дані збирались за допомогою анкетування тисяч ІТ-спеціалістів зі всієї України у грудні 2021 року.

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