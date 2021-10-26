Дельта плюс вже у Львові. Новий штам дістався Західної України. Чим небезпечна ця мутація коронавірусу? Кількість критичних хворих на ковід зростає. Місця в лікарнях Львова ще є, а от ШВЛи потроху закінчуються. Як дають раду медики з кисневозалежними пацієнтами? Ми разом це майже зробили. Маленька львів'янка зі СМА має всі шанси жити повноцінним життям. Скільки ще грошей залишилось зібрати для введення уколу за 2 мільйона доларів – про все це розповість Віталій Кубліков.

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Станом на 26 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 82 725 (+414 за попередню добу).

У двох львівських ТРЦ відкриють додаткові пункти вакцинації

Охочі зробити щеплення можуть приходити без попереднього запису.

Із понеділка всі львівські школярі переходять на дистанційне навчання

До 30 жовтня львівські школярі перебувають на осінніх канікулах, опісля переходять на дистанційне навчання.

Де насправді зародився Львів?

Археологи розповіли нам про підсумки своїх розкопок на вул. Лемківській у Львові, де споруджують новий житловий комплекс.

Львівський ТРЦ переказав 500 тис. грн хворій на СМА Вікторії Полюзі

Адміністрація ТРЦ Victoria Gardens вирішила відмовитись від святкування чергової річниці відкриття торгового центру та перерахувала 500 тис. грн, які мали витратити на святкування, хворій на СМА львів’янці.

На центральній алеї парку у Львові виявили самовільне будівництво

У парку вирили котлован і почали заливати фундамент. Місцеві мешканці викликали на місце поліцію.

Уряд вдвічі знизив тариф на газ для українців без постачальника

Споживачі газу від «постачальника останньої надії» сплачуватимуть йому 7,96 грн за кубометр.

На «Марсовому полі» у Львові демонтували радянську зірку

Роботи розпочали у понеділок, 25 жовтня. Сьогодні їх продовжили. А вже завтра зранку зірку перевезуть у музей «Територія терору».

У мешканки Стрия конфіскують той-тер’єра за напад на перехожу

Декоративна собачка покусала 17-річну дівчину, тепер її мають конфіскувати у власниці.

Пішов із життя відомий львівський художник Мирослав Откович

На 75-му році життя пішов з життя художник та реставратор, заслужений діяч мистецтв та народний художник України Мирослав Откович.

Львівські лікарі ампутували пальці дворічній дівчинці, яка запхала руку у м'ясорубку

Дитина допомагала мамі на кухні і випадково запхала руку у працюючу м'ясорубку. Нещасний випадок трапився в Новояворівську.

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