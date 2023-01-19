За хабарі лікарю загрожує до десяти років позбавлення волі

Чернівецькі правоохоронці затримали 59-річного голову військово-лікарської комісії під час отримання 2 тис. грн хабара. Лікар вимагав від мешканця Чернівецької області гроші за продовження груп інвалідності та визнання чоловіка непридатним до служби у війську. За скоєне медику загрожує 10 років позбавлення волі.

Як у четвер, 19 січня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, лікаря затримали одразу після передачі хабара. За даними правоохоронців, 59-річний голова військово-лікарської комісії вимагав у буковинця, який мав другу групу інвалідності, гроші за визнання його непридатним для військової служби.

«Будучи службовою особою, чоловік вимагав у чернівчанина з інвалідністю другої групи, 2000 гривень за довідку про визнання буковинця непридатним для військової служби», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі лікарю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара), він перебуває у СІЗО. Слідчі поліції звернулися з клопотанням до суду про обрання затриманому запобіжного заходу. За хабар медику загрожує до десяти років ув’язнення.