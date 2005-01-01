На вихідних у Львові обікрали школу

СуспільствоА. Д., сьогодні, 11:155260

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На вихідних у Львові обікрали школу
фото школа №99

У суботу, 31 березня, невідомі зловмисники зламали замок і проникли в приміщення середньої школи №99 м. Львова, що на вул. Творчій, 1. У львівскій поліції повідомили, що злодії викрали техніку: три телевізори, три ноутбуки, а також один мультимедійний проектор і ноутбук до нього.

Обставини злочину з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальну справу за ст. 185 част.3 – крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення. Нагадаємо, що у січні цього року зловмисники проникли у приміщення школи №69 м. Львова, де знищили майно.

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