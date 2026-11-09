Слово «далебі» правильно писати разом, а не окремо чи через дефіс

Українська мова має багато красивих та старих слів, які у сучасній мові вживаються не часто, тому не всі знають їхнє значення. Одним з таких слів є «далебі». Пропонуємо дізнатися, яке ж його значення.

Редакторка Ольга Васильєва пояснювала для сайту «Главком», що слово «далебі» доречно вживати у значенні «правду кажучи».

Вона наводить у приклад речення Михайла Старицького: «Я такий радий тебе бачити; далебі, занудився» (тобто «правду кажучи, знудився»).

Слово «далебі» правильно писати разом, а не окремо чи через дефіс.

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