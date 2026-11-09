Не всі знають: що означає «далебі» та як правильно писати це слово
Пояснення редакторки Ольги Васильєвої
Українська мова має багато красивих та старих слів, які у сучасній мові вживаються не часто, тому не всі знають їхнє значення. Одним з таких слів є «далебі». Пропонуємо дізнатися, яке ж його значення.
Редакторка Ольга Васильєва пояснювала для сайту «Главком», що слово «далебі» доречно вживати у значенні «правду кажучи».
Вона наводить у приклад речення Михайла Старицького: «Я такий радий тебе бачити; далебі, занудився» (тобто «правду кажучи, знудився»).
Слово «далебі» правильно писати разом, а не окремо чи через дефіс.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
- «Поки що», «поки-що» чи «покищо»
- «Більш менш» чи «більш-менш»
- «Кінець-кінцем» чи «кінець кінцем»