У чинному правописі є чітке правило

На письмі люди часто помиляються, адже усі правила тримати в голові важко. Якщо ви вагаєтеся при написанні того чи іншого слова, то варто зазирати у правопис. Розберімося разом, як правильно написати «в нічию» чи «внічию»?

У чинному правописі є чітке правило: прислівники, утворені історично з прийменника і займенника, потрібно писати разом. До прикладу, внічию (унічию), втім (утім), навіщо, передусім, але до чого, за що у ролі додатків.

Тобто «внічию» потрібно писати разом, а не окремо («в нічию»).

Правильні приклади вживання слова в реченні:

Команди зіграли внічию, тому відбудеться ще один матч.

«Шахтар» зіграв внічию із «Динамо» та вийшов в лідери турнірної таблиці УПЛ.

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