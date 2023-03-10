Затримали посадовця під час одержання другої частини хабара – 10 тис. грн

Поліція затримала 32-річного посадовця із Буковини, який вимагав хабар від керівника релокованого підприємства за надання приміщення в оренду. За хабар у 23 тис. грн посадовець пообіцяв підприємцю пришвидшити процедуру, а також сказав, що у разі відмови платити хабар в оренді приміщення підприємству відмовлять. Поліція не називає імені та міста, в якому працює підозрюваний посадовець, проте, за даними ZAXID.NET йдеться про працівника Заставнівської міськради. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 32-річний мешканець Буковини налагодив схему отримання хабарів від підприємців, які мали намір орендувати комунальні приміщення у місті. «Посадовець повідомив підприємцю, що за гроші допоможе в пришвидшенні отримання оренди бажаного приміщення. Також зловмисник наголосив, що в іншому випадку йому буде відмовлено», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці імені посадовця та місце його роботи не називають, проте, за даними ZAXID.NET йдеться про головного спеціаліста одного з відділів Заставнівської міської ради. Чоловік вимагав від керівника релокованого підприємства 23 тис. грн хабара. Посадовця затримали під час одержання другої частини суми – 10 тис. грн.

Наразі працівнику Заставнівської міськради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання хабара). Посадовець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною обіймати певні посади на три роки. Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання працівнику міськради запобіжного заходу.