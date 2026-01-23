Петр-Габріель Неґря їхав в Україну на запрошення професора Чернівецького університету

Українські прикордонники не впустили в Україну румунського депутата Петру-Габріеля Неґря, який прямував в Україну на запрошення професора з університету на Буковині. Про це повідомляє новинний сайт Maszol.

Як зазначається, у четвер, 22 січня, на одному із українських пунктів пропуску затримали політика Петру-Габріеля Неґря, члена Палати депутатів Румунії від праворадикальної партії AUR (Alianța pentru Unirea Românilor). Депутат намагався приїхати до України на запрошення чернівецького університету. Петр-Габріель Неґря не зазначає, про який саме університет йде мова. За словами депутата, прикордонна служба відмовила йому у в’їзді на територію України, оскільки він загрожує національній безпеці.

«На запрошення викладача Національного університету в Чернівцях я їхав до України для участі в академічній діяльності. На українському кордоні мене зупинили та оголосили «ворогом українського народу». Після цього піддали принизливому поводженню: тримали в неопалюваному контейнері при температурі мінус 12–13 градусів і змусили повністю роздягнутися для так званої перевірки», – розповів Петр-Габріель Неґря.

На думку політика, прикордонна служба України заборонила йому в’їзд до України через його публічні висловлювання та діяльність щодо прав румунської громади в Україні. Зокрема, мова йде про його висловлювання щодо зменшення кількості навчальних закладів в Україні, де навчають румунської мови, та обмеження щодо спілкування румунською на території України. На його думку, все це є частиною процесу, який може призвести до примусової асиміляції румунської громади в Україні.

«Моя єдина “провина” полягає в тому, що я публічно захищав права румунів в Україні, повідомляв про агресію щодо румунських церков, скорочення кількості шкіл з румунською мовою навчання та тиск на національну ідентичність. Весь цей час Румунія надсилає мільйони євро Україні, але не вживає жодних рішучих заходів для захисту наших румунських братів у Північній Буковині», – заявив Петр-Габріель Неґря.

ДПСУ на момент публікації офіційно не повідомляло про інцидент на пункті пропуску.