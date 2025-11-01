Найбезпечнішими для зберігання вважаються металеві каністри

Запас пального вдома чи в гаражі – звична практика для багатьох українських водіїв, особливо під час цінових коливань або можливих перебоїв із постачанням. Проте не кожен замислюється, скільки часу бензин може залишатися придатним до використання і що відбувається, коли його термін зберігання перевищено. Про це розповіли експерти із ютуб-каналу «Авто Тема»

Скільки часу бензин зберігає свої властивості

Бензин може залишатися якісним до одного року, якщо дотримуватися правильних умов. Найважливіше – мінімізувати контакт із повітрям і світлом. Для цього варто використовувати щільно закриту металеву каністру, яка не пропускає пари й захищає від сонячних променів.

Оптимальна температура для зберігання пального – від +10 до +20 градусів. Якщо каністра стоїть у перегрітому багажнику чи холодному гаражі, паливо втрачає стабільність уже через 3-4 місяці.

Що відбувається з бензином під час тривалого зберігання

З часом бензин починає розшаровуватися, утворюється осад і змінюється хімічний склад. Це може призвести до того, що дрібні частинки заб’ють паливні фільтри, а двигун працюватиме нестабільно або зовсім не заведеться. Навіть просте збовтування не допоможе, потрібні спеціальні стабілізуючі присадки, які запобігають руйнуванню структури пального.

Як зрозуміти, що бензин уже зіпсувався

Ознаки неякісного або старого бензину можна помітити неозброєним оком. Він темніє, набуває бурого відтінку і має різкіший запах. Такий колір свідчить про підвищену детонацію під час згоряння – це небезпечно для двигуна. Використовувати подібне пальне категорично не рекомендується, навіть у невеликій кількості.

У якій тарі краще зберігати бензин

Найбезпечнішими для зберігання вважаються металеві каністри, оскільки вони не пропускають світло і пари. Проте зручнішою альтернативою є сертифіковані пластикові ємності, виготовлені з вогнетривкого матеріалу HDPE. Такі каністри легкі, не іржавіють і придатні для транспортування.

Головне правило – ніколи не використовувати побутові пляшки або ємності з-під харчових продуктів. Бензин роз’їдає їхні стінки, може вступати у хімічну реакцію з пластиком і виділяти шкідливі випари.