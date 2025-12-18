Олександра Супрунюка тричі обирали міським головою Нетішина

Нетішинський міський суд у середу, 17 грудня, ухвалив рішення не продовжувати термін відсторонення Олександра Супрунюка від посади міського голови. З наступного тижня він повернеться до роботи. Про це повідомив адвокат посадовця Андрій Мазалов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, Олександр Супрунюк не виконував посадових обов’язків упродовж року, а судові засідання у справі тривають уже дев’ять місяців. Адвокат стверджує, що перша ухвала про відсторонення була прийнята незаконним складом суду, а всі наступні нібито ґрунтувалися саме на ній.

«Жодна з ухвал не містила відповіді на аргументи захисту. Прокурор не довів ні необхідність відсторонення, ні його процесуальну можливість», – зазначив Андрій Мазалов.

Зрештою, суд ухвалив рішення не продовжувати термін відсторонення Олександра Супрунюка, тож посадовець повернеться до виконання обов’язків 23 грудня 2025 року.

Інша захисниця мера Ілона Камінська, коментуючи справу, заявила, що 1000 FPV-дронів, через закупівлю яких судять Олександра Супрунюка, були якісними та оперативно передані військовим. За її словами, жоден із підрозділів не повертав безпілотники через технічні недоліки.

Нагадаємо, 6 грудня 2024 року співробітники СБУ спільно з поліцією оголосили Олександру Супрунюку підозру у службовій недбалості. За даними слідства, на початку 2024 року Нетішинська міська рада провела закупівлю квадрокоптерів для потреб ЗСУ.

Тендер на придбання 1000 FPV-дронів виграла приватна компанія з Київської області. Загальна вартість контрактів становила 16,4 млн грн. За версією слідства, майже третину цієї суми привласнив директор компанії-виробника. Крім того, на безпілотники встановили навігаційне обладнання нижчої якості, ніж передбачено договором, що завдало державі збитків на понад 6 млн грн.

На період розслідування мера відсторонили від посади.

У серпні 2025 року Олександру Супрунюку вдруге оголосили підозру – цього разу через закупівлю ще 300 FPV-дронів. За даними правоохоронців, постачальник отримав із цієї угоди 1,4 млн грн прибутку, а посадовець знову не перевірив якість продукції. Меру інкримінують службову недбалість за ч. 2 ст. 367 КК України, що передбачає до шести років позбавлення волі.

Олександра Супрунюка тричі обирали міським головою Нетішина. Він обіймав посаду у 2014-2015, 2015-2020 роках та з листопада 2020 року до грудня 2024-го. 61-річний посадовець народився в селі Димівка в Криму, закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та право». Працював учителем і заступником директорів шкіл, згодом очолював підприємство «Укркомінбуд».