У Львові переселенці можуть отримати субсидію на оренду житла
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 квітня
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У вівторок, 29 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Допомога переселенцям. У Львові внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла.
- Біжимо заради «Незламних». Вже цими вихідними у відбудеться напівмарафон.
- У центрі Львова замайорів військово-морський прапор ЗСУ. Його підняли з нагоди 107-ї річниці українських прапорів на Чорноморському флоті.
- «Контур особистості на мапі Львова». У місті розробили новий екскурсійний маршрут пам'яті Ірини Фаріон
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