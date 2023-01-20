42-річний Іван Вигівський півтора року очолював поліцію Києва

Тимчасовим головою Національної поліції України Івана Вигівського. Відповідне рішення 20 січня ухвалив уряд. На цій посаді він замінить Ігоря Клименка, який тимчасово очолив Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомила прес-служба Нацполіції, раніше Іван Вигівський очолював управління поліції у Києві.

«Начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції», – йдеться в повідомленні.

42-річний Іван Вигівський працював слідчим, а згодом начальником Очаківського міськрайонного відділу управління МВС у Миколаївській області, заступником начальника Головного управління та начальником ГУ Нацполіції у Полтавській області. З червня 2021 року працював керівником ГУ Нацполіції у Києві.

Нагадаємо, 18 січня на території дитячого садка у Броварах на Київщині впав вертоліт. У авіакатастрофі загинуло керівництво МВС, у тому числі міністр Денис Монастирський. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ призначили очільника поліції Ігоря Клименка.