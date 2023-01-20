Тимчасовим главою Нацполіції призначили Івана Вигівського
На цій посаді Іван Вигівський замінив Ігоря Клименка
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Тимчасовим головою Національної поліції України Івана Вигівського. Відповідне рішення 20 січня ухвалив уряд. На цій посаді він замінить Ігоря Клименка, який тимчасово очолив Міністерство внутрішніх справ.
Як повідомила прес-служба Нацполіції, раніше Іван Вигівський очолював управління поліції у Києві.
«Начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 січня на території дитячого садка у Броварах на Київщині впав вертоліт. У авіакатастрофі загинуло керівництво МВС, у тому числі міністр Денис Монастирський. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ призначили очільника поліції Ігоря Клименка.