На трасі біля кордону сталася потрійна ДТП

У вівторок вранці, 21 січня, на трасі Львів – Шегині на Мостищині сталася потрійна ДТП. У результаті траса повністю перекрита для руху траснпорту.

«На автодорозі М-11 Львів – Шегині поблизу населеного пункту Берегове сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Є потерпілі. Дорога повністю перекрита, патрульні організували обʼїзд через автозаправну станцію», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

P.S. О 13:45 патрульна поліція Львівщини повідомила, що рух трасою відновлено.