Траса до кордону на Львівщині повністю перекрита через потрійну ДТП
На трасі біля кордону сталася потрійна ДТП
У вівторок вранці, 21 січня, на трасі Львів – Шегині на Мостищині сталася потрійна ДТП. У результаті траса повністю перекрита для руху траснпорту.
«На автодорозі М-11 Львів – Шегині поблизу населеного пункту Берегове сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Є потерпілі. Дорога повністю перекрита, патрульні організували обʼїзд через автозаправну станцію», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздки.
P.S. О 13:45 патрульна поліція Львівщини повідомила, що рух трасою відновлено.
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