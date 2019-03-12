Три замки Львівщини обласні депутати передали у державну власність

Депутати ЛОР передали Міністерству культури Олеський, Підгорецький та Золочівський замки, а також оборонну вежу у П’ятничанах

СуспільствоОльга Гринько, 12 березня13060

До теми

Три замки Львівщини обласні депутати передали у державну власність
фото Вікіпедії
Підгорецький та ще два замки Львівщини депутати передали у власність держави

Олеський, Підгорецький та Золочівський замки, які входять до туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини», а також оборонну вежу у с. П’ятничани депутати ЛОР передали Міністерству культури.

У вівторок, 12 березня депутати Львівської облради під час пленарного засідання дали згоду на безоплатну передачу Міністерству культури низки об’єктів нерухомого майна, що належать до культурної спадщини. Йдеться про оборонну вежу у селі П’ятничани, а також Олеський, Золочівський та Підгорецький замки, які перебувають у користуванні Львівської національної галереї мистецтв.

Перехід об'єктів у державну власність має вберегти пам'ятки від приватизації.

Нагадаємо, у 2017 році ці об'єкти Львівська обласна рада планувала прийняти в комунальну власність. Однак тоді частина депутатів вважала, що так пам’ятки можуть потрапити у приватні руки.

«Золота підкова Львівщини» — популярний туристичний маршрут найбільш відомими замками області. Назву «Золота підкова» отримав через розташування замків дугою, що схожа на підкову. До маршруту, як правило, включають Олеський, Підгорецький, Золочівський, а іноді ще й Свірзький та Старосільський замки. Довжина маршруту — 238 км. Маршрут був створений з ініціативи Бориса Возницького для популяризації замкової спадщини Галичини.

До слова, як раніше повідомляв ZAXID.NET, у власність Львівської облради хочуть передати Поморянський замок. Він перебуває на балансі ЛОДА, але юридичного власника не має.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На реконструкцію Підгорецького замку потрібно 120 млн грн ZAXID.NET
Найвідоміші замки Львівщини зняли на відео з висоти пташиного польоту ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук