Три замки Львівщини обласні депутати передали у державну власність

Підгорецький та ще два замки Львівщини депутати передали у власність держави

Олеський, Підгорецький та Золочівський замки, які входять до туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини», а також оборонну вежу у с. П’ятничани депутати ЛОР передали Міністерству культури.

У вівторок, 12 березня депутати Львівської облради під час пленарного засідання дали згоду на безоплатну передачу Міністерству культури низки об’єктів нерухомого майна, що належать до культурної спадщини. Йдеться про оборонну вежу у селі П’ятничани, а також Олеський, Золочівський та Підгорецький замки, які перебувають у користуванні Львівської національної галереї мистецтв.

Перехід об'єктів у державну власність має вберегти пам'ятки від приватизації.

Нагадаємо, у 2017 році ці об'єкти Львівська обласна рада планувала прийняти в комунальну власність. Однак тоді частина депутатів вважала, що так пам’ятки можуть потрапити у приватні руки.

«Золота підкова Львівщини» — популярний туристичний маршрут найбільш відомими замками області. Назву «Золота підкова» отримав через розташування замків дугою, що схожа на підкову. До маршруту, як правило, включають Олеський, Підгорецький, Золочівський, а іноді ще й Свірзький та Старосільський замки. Довжина маршруту — 238 км. Маршрут був створений з ініціативи Бориса Возницького для популяризації замкової спадщини Галичини.

До слова, як раніше повідомляв ZAXID.NET, у власність Львівської облради хочуть передати Поморянський замок. Він перебуває на балансі ЛОДА, але юридичного власника не має.