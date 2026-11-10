Це слово витіснила радянська влада: що означає «осоння» із пісні про Аманду, Лінду і Роуз
Слово «осоння» було у пісні Влада Дарвіна, яка стала вірусною у соцмережах
Українська мова багата на красиві слова, але через тиск радянської влади багато з них є забутими або рідко використовуються зараз. До прикладу, чи знаєте ви значення слова «осоння»?
Згідно з тлумачним словником, «осоння» має два значення. Це незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем, а також бокова частина будівлі, освітлена сонцем.
«Главком» пише, що слово «осоння» було серед тих, які витіснила з ужитку радянська влада. Однак зараз українці все частіше повертають до використання давніх слів.
Слово «осоння», до прикладу, було у пісні Влада Дарвіна, яка стала вірусною у соцмережах.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вживання слова «осоння»:
«У садибі на осонні
Три красуні-доні
Аманда, Лінда і Роуз,
Аманда, Лінда і Роуз!..»
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