Зараз українці все частіше повертають до використання давніх слів

Українська мова багата на красиві слова, але через тиск радянської влади багато з них є забутими або рідко використовуються зараз. До прикладу, чи знаєте ви значення слова «осоння»?

Згідно з тлумачним словником, «осоння» має два значення. Це незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем, а також бокова частина будівлі, освітлена сонцем.

«Главком» пише, що слово «осоння» було серед тих, які витіснила з ужитку радянська влада. Однак зараз українці все частіше повертають до використання давніх слів.

Слово «осоння», до прикладу, було у пісні Влада Дарвіна, яка стала вірусною у соцмережах.

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Вживання слова «осоння»:

«У садибі на осонні

Три красуні-доні

Аманда, Лінда і Роуз,

Аманда, Лінда і Роуз!..»

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