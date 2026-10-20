Наразі в Ужгороді функціонує один Центр надання адміністративних послуг

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради затвердив результати відбору пропозицій оренди нерухомості для розміщення Центру надання адміністративних послуг у Новому районі. Про це йдеться в рішенні виконкому, оприлюдненому в понеділок, 19 жовтня.

Переможцем конкурсу стала підприємиця Угрин Л.І., яка володіє нежитловим приміщенням площею 118 м2 по вул. Героїв 128-ї бригади, 56. За цією адресою розташований корпус житлового комплексу «Корона», будівництво якого триває в Ужгороді.

Вартість щомісячної оренди приміщення для нового ЦНАПу – 87 тис. грн, термін оренди – 2 роки та 11 місяців. Розмір орендної плати зафіксують упродовж першого року співпраці, далі його коригуватимуть раз на рік, враховуючи індекс інфляції. Підприємиця має три місяці, щоб облаштувати приміщення відповідно до вимог орендаря.

Наразі в Ужгороді працює один Центр надання адміністративних послуг. Він розташований у приміщенні міської ради на Поштовій площі.

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