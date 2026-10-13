Відповідь здивує багатьох: чи справді слово «голубий» є росіянізмом
Мовознавці пояснюють, чи треба змінювати «голубий» на «блакитний»
Багато людей вважають слово «голубий» росіянізмом і виправляють його на «блакитний». Мовознавці ж пояснюють, що помилки немає і це слово можна вживати в українській мові.
Мовознавчий телеграм-канал Correctarium пише, що сучасна українська мова містить і слово «голубий» (похідне від «голуб»), і «блакитний». Ці слова є синонімами.
«В українській мові немає слова «голубий». Це росіянізм. Правильна назва кольору – блакитний ! Чи колись таке підтвердження? Якщо так, то вам доводилося мати справу з гіперпуризмом», – вказано у повідомленні.
Гіперпуризм – це надмірне, необґрунтоване та фанатичне прагнення очистити рідну мову від будь-яких запозичень, іншомовних слів чи термінів, навіть якщо вони є нормативними та загальноприйнятими.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Ведуча програми «Правильно українською» на «Радіо Трек» Ольга Багній також пояснювала, що можна вживати і «блакитний», і «голубий».
«Залежно від відтінку, також можна сказати волошкОвий. Не волОшковий – зверніть увагу. А ще – блаватний, і навіть лазурОвий або лазУровий – в цьому слові наголос уже подвійний. А ще ж не забувайте прекрасне слово небесний», – розповіла Ольга Багній.
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.