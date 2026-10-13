Cучасна українська мова містить і слово «голубий» (похідне від «голуб»), і «блакитний»

Багато людей вважають слово «голубий» росіянізмом і виправляють його на «блакитний». Мовознавці ж пояснюють, що помилки немає і це слово можна вживати в українській мові.

Мовознавчий телеграм-канал Correctarium пише, що сучасна українська мова містить і слово «голубий» (похідне від «голуб»), і «блакитний». Ці слова є синонімами.

«В українській мові немає слова «голубий». Це росіянізм. Правильна назва кольору – блакитний ! Чи колись таке підтвердження? Якщо так, то вам доводилося мати справу з гіперпуризмом», – вказано у повідомленні.

Гіперпуризм – це надмірне, необґрунтоване та фанатичне прагнення очистити рідну мову від будь-яких запозичень, іншомовних слів чи термінів, навіть якщо вони є нормативними та загальноприйнятими.

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Ведуча програми «Правильно українською» на «Радіо Трек» Ольга Багній також пояснювала, що можна вживати і «блакитний», і «голубий».

«Залежно від відтінку, також можна сказати волошкОвий. Не волОшковий – зверніть увагу. А ще – блаватний, і навіть лазурОвий або лазУровий – в цьому слові наголос уже подвійний. А ще ж не забувайте прекрасне слово небесний», – розповіла Ольга Багній.

ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.