На Закарпатті військова адміністрація підготувала близько 500 квартир, які держава викупить і надасть у безоплатну оренду переселенцям. Кому саме їх надаватимуть для проживання – буде визначено пізніше. Крім того, у Закарпатській області розглядають можливість будівництва нового житла для переселенців, які планують залишитися тут на постійне місце проживання.

Про плани щодо викупу державою квартир для переселенців на Закарпатті під час брифінгу в п’ятницю, 29 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, наразі на території області вивчили ринок нерухомості та визначили близько 500 квартирі, які будуть викуплені державою і також будуть передані у користування вимушеним переселенцям.

«На сьогодні для Закарпаття визначена ціна для викупу квартир для переселенців – приблизно 24 тис. грн за квадратний метр. Це визначено програмою президента, це його ініціатива, щоб надати можливість придбати квартири за державні кошти і надати їх у безкоштовну оренду переселенцям. Ми вже підібрали низку квартир, які підходять по цих параметрах і ми готуємо їх для надання переселенцям», – сказав Віктор Микита.

Також голова Закарпатської ОВА додав, що в області розглядають і можливість будівництва нового житла для переселенців. Наразі розроблені типові проекти для будівництва будинків, які будуть надаватися для проживання біженцям, зараз в області визначають можливі локації для розташування таких помешкань.

«Ми займаємося організаційними питаннями і визначаємо місця для цих будинків. Розуміємо, що більша частина переселенців не мають наміру залишатися на території області, але та категорія людей, які залишаться на Закарпатті, вони вже прив’язані до релокованих підприємств, мають місця роботи, тому, в першу чергу, будемо розглядати варіант, щоб їм надати житло», – зазначив Віктор Микита, уточнивши, що спочатку житло буде у власності держави і буде надаватися у безоплатну оренду переселенцям, в у майбутньому уряд визначить, як це житло буде передано у власність, якщо виникне така потреба.

Голова Закарпатської ОВА зазначив, що область активно працює із підприємцями, які переїхали на Закарпаття та пропонує їм можливість відремонтувати комунальні будівлі,або почати будувати нове житло, якщо вони хочуть нове житло, то будувати нове. Йдеться, у першу чергу, про релокований бізнес, який вже перевіз на Закарпаття велику кількість працівників.

Зазначимо, наразі на території Закарпатської області перебуває майже 390 тис. вимушених переселенців, з них понад 142 тисячі – зареєстровані офіційно як внутрішньо переміщені особи. Також на Закарпатті вже працюють 70 підприємств, релокованих із регіонів України, де ведуться активні бойові дії.