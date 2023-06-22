Жінці присудили два роки виправних робіт

Буковинку засудили до двох років виправних робіт за те, що погрожувала патрульним поліцейським Путіним і виправдовувала збройну агресію Росії щодо України. Патруль зупинив жінку на дорозі. Після спілкування з правоохоронцями водійка почала вигукувати образливі фрази в сторону поліцейських.

В січні 2023 року екіпаж патрульних поліцейських в селі Тарашани зупинив автомобіль Opel Zafira. За кермом виявилася місцева жителька. Після кількох хвилин спілкування з правоохоронцями жінка почала погрожувати їм російським тираном і додала, що «він все добре робить».

«Автомобіль обвинуваченої патруль зупинив 26 січня 2023 року на автошляху М-19 в населеному пункті Тарашани Чернівецького району. Під час спілкування із співробітниками поліції, жінка діючи умисно, публічно висловилась у їхню адресу наступними словами: "Вам по чолі давати, треба вам"; "Путін буде робити з вами порядок, будете бачити!"; "Він добре робить". Такі висловлювання доводять позитивне сприйняття збройної агресії Російської Федерації проти України», — йдеться у вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області від 7 червня 2023 року.

У суді прокурор зазначив, що такими діями обвинувачена також схвалювала дії вищого керівництва РФ, зокрема виправдала, визнала правомірною збройну агресію Росії проти України та глорифікувала учасників цієї збройної агресії, зокрема президента РФ В. Путіна.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю. Жінка пояснила, що в ході суперечки з поліціянтами дійсно висловилась фразами, які зазначені в обвинувальному акті та щиро розкаялася.

Суддя Глибоцького районного суду присудив визнати винною буковинку за ч. 1 ст. 436-2 КК України та призначити два роки виправних робіт. Із зарплати з цих робіт слід відраховувати в дохід держави в розмірі 20 %. Також жінка повинна заплатити державі 10 тис. гривень за судові витрати.