Жінці вже вручили підозру за статтею, яка передбачає до восьми років тюрми

У Хмельницькому СБУ затримала медпрацівницю, яка відкрито підтримувала Росію та виправдовувала її воєнні злочини. Свої антиукраїнські погляди жінка висловлювала у розмовах з пацієнтами. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі СБУ Хмельниччини, підозрювана є уродженкою Челябінської області, але все свідоме життя прожила в Україні. Наразі вона працює в одній з поліклінік Хмельницького, але якій саме – правоохоронці не уточнюють.

Свої антиукраїнські погляди жінка висловлювала у спілкуванні з пацієнтами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Стверджувала, що Росія вторглась, бо «Україна напала б на Донбас і Крим» і що «Путін проводить в Україні спецоперацію, а не війну, захищаючи цим самим території РФ та російський народ». Звірства загабників у Бучі, Ірпені, Ізюмі вона називала «казками» і звинувачувала у всьому українських захисників, які мовляв, ці злочини й вчинили. Крім того, зловмисниця схвалювала ворожі обстріли цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вона також повторювала популярну тезу російської пропаганди про те, що полк «Азов» є «фашистами та есесівцями». Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила, що у цих висловлюваннях було заперечення агресії Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили жінці про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України). У разі доведення вини їй загрожує від п'яти до восьми років тюрми.