Жінку викрили працівники СБУ у червні цього року

Суд виніс вирок фельдшерці Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, яка у розмовах з пацієнтами виправдовувала російську агресію. Їй призначили три роки іспитового терміну.

Як встановило слідство, у спілкуванні з пацієнтами жінка просувала кремлівські наративи та заявляла, що «України як такої не має бути».

«Прихильниця рашизму стверджувала, що росія вторглась, бо «Україна напала б на Донбас і Крим» і що «Путін проводить в Україні «спецоперацію», а не війну. Звірства загарбників у Бучі, Ірпені, Ізюмі вона називала «казками» і звинувачувала у всьому українських захисників, які, мовляв, ці злочини й вчинили», – повідомляють в прес-службі прокуратури Хмельниччини.

Судячи з ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 19 червня, йдеться про фельдшерку Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, що розміщений у поліклініці на вулиці Подільській. Відомо, що обвинувачена є уродженкою Челябінської області Росії, але має також українське громадянство. Раніше судимостей не мала.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 23 серпня. Жінку визнали винною у порушенні ч.1 та ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії проти України) та призначили їй три роки іспитового терміну.

Зауважимо, що максимально жінці загрожувало вісім років ув'язнення.