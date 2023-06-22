У Рівному судили мешканця гуртожитка за вигуки «слава Росії»
Роману Зенюкову на десять років заборонили працювати в держорганах та місцевому самоврядуванні
Рівненський суд виніс вирок чоловікові, який в стані сп'яніння кричав «слава Росії». Порушника визнали винним у колабораційній діяльності і на десять років заборонили працювати в держорганах та місцевому самоврядуванні.
Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, інцидент стався в одному з гуртожитків у Рівному 5 квітня цього року. Під час спілкування з мешканцями п'яний чоловік викрикував «слава Росії».
«Як встановили слідчі, зловмисник є уродженцем Донецької області, однак, протягом тривалого часу проживає у місті Рівному. У квітні поточного року вказана особа під час спілкування відкрито пропагувала дії рашистських загарбників», – повідомляли в СБУ.
Раніше чоловік судимостей не мав. Пом'якшуючою обставиною стало те, що він заявив про розкаяння.
Суддя Кристина Даш'ян визнала Романа Зенюкова винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і на десять років заборонила обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.