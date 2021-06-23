У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 23 червня:

Спроба рейдерського захоплення Митрополичих садів УГКЦ чи планові навчання Державної служби спеціального зв’язку? З’ясуємо причини конфлікту біля Собору святого Юра із залученням військової техніки разом із заступником міського голови Львова з питань містобудування Любомиром Зубачем.

2,5 млн гривень штрафу і зупинене будівництво житлової багатоповерхівки на Під Голоско: розповімо, як Львівська мерія протистоїть недобросовісним забудовникам у проблемному районі міста.

Вакцинація набирає обертів. У Львові запрацювали три великі центри щеплень від коронавірусу. Дізнаємось, наскільки активно мешканці міста долучаються до вакцинації.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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