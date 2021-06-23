Забудовник почав будівництво без відповідних дозволів ДАБК

Міська інспекція Держархбудконтролю (ДАБК) оштрафувала компанію «Львівський домобудівний комбінат-плюс» на 2,5 млн грн за незаконне будівництво багатоповерхівки в районі Під Голоско. ДАБК не видавала компанії дозвіл на будівельні роботи, однак вона все одно почав будівництво.

Компанія «Львівський домобудівний комбінат-плюс» зводить багатоповерхівку на вул. Малоголосківської у Львові (біля ЖК «Обрій-2») без дозволів. У квітні міська інспекція ДАБК відмовила забудовнику у дозволі на виконання будівельних робіт через численні недоліки у проектній документації. Зокрема, плани поверхів, фасадів, генплан не відповідали вимогам ДСТУ, технічні умови щодо водопостачання та водовідведення не були затверджені в департаменті ЖКГ тощо. Попри це, компанія все одно почала будівництво.

Минулого тижня Львівська міськрада закликала не купувати квартири в незаконній багатоповерхівці, а міська інспекція ДАБК почала позапланову перевірку. За її результатами у середу, 23 червня, інспекція видала припис про зупинення підготовчих і будівельних робіт, а також оштрафувала забудовника на 2 млн 519 тис. грн

Зазначимо, що у серпні 2019 року виконком Львівської міськради видав ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско». Після цього компанія мала б виготовити проект будівництва і отримати дозвіл на початок робіт у ДАБК.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» у Мурованому. Кінцевими бенефіціарними власниками є львів’яни Олег Слободзян та Василь Варський.