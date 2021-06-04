У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 4 червня:

400 мільйонів гривень за виправну колонію. У Львові вперше в історії України на аукціоні продали в’язницю. Обговоримо, що можуть збудувати на раніше закритій території.

І всього 18,5 мільйонів гривень заплатить Григорій Козловський за майно двох львівських ринків. Суд погодив мирову угоду між мерією і новим власником. Дізнаємось позиції обох сторін цього конфлікту.

У районі Під Голоском знову неспокійно. Мешканці збираються перекривати вулиці, протестуючи проти продажу нових ділянок під забудову, і вимагають спорудження школи та інших соціальних об’єктів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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